A BMW R 1300 GS Adventure será o primeiro dos sete lançamentos no país em 2025. Seis modelos serão produzidos na fábrica da BMW em Manaus (AM). O lançamento da R 1300 GS Adventure será no primeiro trimestre, poucos meses após o início de produção na planta de Berlim, na Alemanha.

O visual exclusivo personaliza a nova moto que completará a família GS no país. O modelo é destacado pela BMW como o que há de melhor e mais tecnológico no segmento de motocicletas para viagens de longa distância.

O novo motor boxer bicilíndrico de 145 cv de potência e força (torque) de 151,93 kgfm. Com o posicionamento da transmissão sobre o propulsor e o novo arranjo do acionamento do came, o conjunto foi reduzido.

A nova suspensão tem a estrutura principal de chapa metálica feita de aço, que otimizou o espaço de instalação e oferece níveis mais altos de rigidez do que o modelo anterior. A construção tubular de aço foi substituída pela estrutura traseira de treliça de alumínio feita de tubos de alumínio e peças forjadas.

Líder no segmento premium de motos

A ampliação da linha de produtos no mercado brasileiro é destacada pelo principal executivo da BMW Motorrad no Brasil, Matheus Pereira, como importante para a marca alemã manter a liderança no segmento premium. Pereira novamente. Dessa forma, reforçamos o nosso compromisso em inovar e oferecer cada vez mais produtos que atendam às expectativas dos nossos clientes no país", afirma.

