Diego Costa vira plano B de clube uruguaio que tenta contratação de Lucas Alario

Diego Costa fez oito gols pelo Grêmio em 2024. André Ávila / Agencia RBS

O Nacional está acelerando os esforços para ter um renomado centroavante na temporada 2025. Em negociação com o Inter por Lucas Alario, o clube uruguaio também cogita fechar com Diego Costa, cujo contrato com o Grêmio irá encerrar em 31 de dezembro.

— É preciso ter paciência para que seja economicamente viável — disse o vice-presidente Flavio Perchman ao Ovación, caderno esportivo do El País.

Segundo o dirigente do Bolso, Alario segue como prioridade. Com desempenho abaixo do esperado em 2024, o argentino estaria disponível para deixar o Inter e ir ao Nacional. Entretanto, o impasse seria o alto salário — cerca de R$ 500 mil mensais.

O Grêmio não deve renovar o contrato de Diego Costa. Portanto, como o centroavante ficará livre em janeiro, a negociação seria mais simples.

— Ele é um bom jogador. É um atacante do plano B — destacou o dirigente do Nacional.

Ainda conforme o El País, o outro candidato mencionado publicamente como possibilidade foi o colombiano Roger Martínez, do Racing.