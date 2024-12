"Lucas Alario está próximo do Nacional", afirma dirigente uruguaio sobre atacante do Inter

Alario marcou cinco gols na temporada. Ricardo Duarte / Flickr do Sport Club Internacional

Lucas Alario deverá ter um novo destino em 2025. O atacante do Inter está próximo de um acerto com o Nacional-URU. As negociações já estariam estão avançadas, conforme dirigente do clube uruguaio.

— Lucas Alario está próximo do Nacional. É um jogador que gostamos muito — afirmou Alex Saúl, eleito como vice-presidente do Nacional, em entrevista à rádio Sport 890.

Apesar do contrato até o final do próximo ano, a direção colorada não deve dificultar a saída do atleta. Além de não confirmar a expectativa, o clube tem a necessidade de negociar jogadores para ganhar um fôlego nas contas.

Depois da rejeição da proposta das debêntures no Conselho Deliberativo, que prometia aliviar as finanças do Inter, o presidente Alessandro Barcellos destacou a necessidade de o clube buscar a redução de custos e a venda de atletas.

Com a camisa do Inter, Lucas Alario disputou 36 partidas e anotou cinco gols.

