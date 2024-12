Grêmio define situações de Rodrigo Caio, Reinaldo, Diego Costa e Soteldo

Soteldo não ficará no Grêmio.

A direção do Grêmio já definiu que Rodrigo Caio, Reinaldo, Diego Costa e Soteldo não ficam no clube para a próxima temporada. Os quatro atletas estão em final de contrato e não houve procura para tratar de renovação.

No caso de Soteldo, o Grêmio chegou a avaliar a possibilidade de fazer uma proposta para tentar a compra por um valor inferior ao estipulado em contrato pelo Santos (US$ 5 milhões), mas esta situação não avançou. A prioridade é tentar comprar Niclas Eliasson, que atua no AEK-GRE.