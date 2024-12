O motivo que pode impedir a saída de Alario do Inter

Alario soma 36 jogos e cinco gols marcados com a camisa colorada. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O centroavante Lucas Alario, do Inter, é alvo do Nacional, do Uruguai, que deseja contar com o jogador para a próxima temporada. Porém, um motivo pode dificultar essa transferência: o alto salário que o atacante argentino recebe no Beira-Rio.

Mesmo prometendo um forte investimento para a disputa da próxima Libertadores, os uruguaios não teriam condições de bancar os mais de R$ 500 mil mensais recebidos por Alario no Inter.

Sua saída antecipada do Inter, no entanto, geraria uma economia superior a R$ 6 milhões para os cofres colorados na próxima temporada, além de abrir espaço para a contratação de mais uma opção para o setor ofensivo. Outro problema envolve a quebra de contrato junto aos gaúchos, já que o vínculo do argentino vai até dezembro de 2025.

Nesta primeira temporada vestindo a camisa do Inter, Lucas Alario não conseguiu um bom rendimento. Na passagem por Porto Alegre, até agora, foram 36 jogos e apenas cinco gols marcados.