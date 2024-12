Leitores de ZH concordam com venda de Gabriel Carvalho, do Inter; veja o resultado da enquete

Gabriel Carvalho atuou pelos profissionais em 2024. Ricardo Duarte / internacional/Divulgação

O Al-Qadsiah, da Árabia Saudita, estaria disposto a pagar 22 milhões de euros (o equivalente a R$ 142 milhões) por Gabriel Carvalho, 17 anos, do Inter. O valor poderia amenizar as dificuldades financeiras públicas do clube, mas significaria abrir mão de uma das joias coloradas bastante cedo.

Zero Hora perguntou aos leitores se concordavam com a venda da jovem promessa do Inter. 88% das pessoas votaram na opção "sim", enquanto apenas 12% não concorda com a possível negociação.

Por lei, o jogador só poderá sair do Brasil quando completar 18 anos, em agosto de 2025.

