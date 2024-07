O Grêmio acertou a contratação do auxiliar-técnico James Freitas, 56 anos, que estava no Coritiba. O profissional, que já teve duas passagens pelo Tricolor, chega para reforçar a comissão permanente do clube e trabalhar em parceria com o técnico Renato Portaluppi na organização dos treinos, na análise dos jogos e na observação dos adversários, entre outras funções.