A chegada do Grêmio a Caxias do Sul, na tarde deste sábado (29), foi marcada por protesto da torcida e confusão. No desembarque, objetos foram arremessados contra o ônibus, o que motivou a intervenção da Brigada Militar com disparos de bala de borracha. Em meio ao clima de tensão, o Tricolor precisa vencer o Fluminense neste domingo no Estádio Centenário e ainda torcer por uma combinação de resultados para deixar o Z-4 do Brasileirão.