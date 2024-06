O Grêmio deve ter surpresas no time na partida contra o Fluminense, neste domingo (30), em Caxias do Sul. Conforme apurado por GZH, o técnico Renato Portaluppi testou nesta sexta (28) uma equipe com Edenilson reforçando o meio-campo e mais Pavon e Gustavo Nunes compondo o ataque, sem um centroavante de ofício.