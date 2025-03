Na responsa Notícia

Daniele Hypolito atende o Big Fone e vai à loja secreta do "BBB 25"

Com o benefício, a sister comprou o poder do dois, que dobra o peso do voto dela durante a formação do paredão deste domingo

09/03/2025 - 11h09min Atualizada em 09/03/2025 - 14h57min