Serviço secreto dos EUA atira em homem armado perto da Casa Branca

Agentes do serviço secreto encarregados de proteger o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , atiraram em um homem armado perto da Casa Branca na madrugada deste domingo (9), disse um porta-voz. O estado de saúde do homem, que foi hospitalizado, "é desconhecido", disse a fonte.

Os policiais foram alertados pela polícia local sobre a presença de um "homem-bomba" que ia do Estado de Indiana para Washington D.C., a capital federal. O veículo do homem foi encontrado estacionado perto da Casa Branca por volta da meia-noite.

O suspeito foi identificado perto do terreno da residência presidencial e lá "ocorreu um confronto armado, durante o qual a nossa equipe disparou", de acordo com uma declaração publicada por Anthony Guglielmi, chefe de Comunicação do Serviço Secreto, na rede X.