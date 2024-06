O Grêmio tem interesse na contratação do centroavante inglês naturalizado jamaicano Michail Antonio, 34 anos, do West Ham-ING. Maior goleador da história do clube inglês na Premier League, o atacante se enquadra no perfil traçado pela direção por ser experiente e afirmado em uma grande liga. Sonho antigo do clube, o atleta é um dos principais nomes no radar tricolor para a próxima janela, que será aberta no dia 10 de julho.