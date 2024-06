Michail Antonio, centroavante da Jamaica na Copa América, esteve na lista de contratações do Grêmio nesta temporada. No início do ano, ele foi procurado, mas a negociação não avançou. Na época, o atleta do West Ham-ING, estava com problemas físicos. Outro nome tentado foi o camaronês Aboubakar, que optou ficar no Besikitas-TUR.