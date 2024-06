Aos 40 minutos do segundo tempo do Gre-Nal, possivelmente apenas duas pessoas entenderam a troca que Renato promovia. Perdendo por 1 a 0, ele tirou o volante Dodi e colocou o zagueiro Rodrigo Ely. Instantes depois, foi possível ver uma das razões: o zagueiro se juntara a JP Galvão no ataque, em uma tentativa desesperada de empatar o clássico em uma bola aérea.