Essa é a única unidade da marca em Caxias do Sul. Antes, a loja estava no Caxias Plaza.

O ano começa com uma nova operação no Prataviera. É a Gold & Silver, especializada na compra de ouro, prata e joias. A loja está localizada no primeiro andar do shopping, ao lado da Orion Espaço de Beleza, próxima aos caixas eletrônicos.