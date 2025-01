Presidente do México defende soberania popular na Venezuela e rejeita interferências externas

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, reiterou o compromisso de seu governo com a soberania dos povos da América Latina em declarações relacionadas à posse de Nicolás Maduro para o terceiro mandato presidencial na Venezuela, que acontece nesta sexta-feira, 10. Durante a coletiva de imprensa, Sheinbaum destacou que as decisões sobre o futuro de cada país pertencem exclusivamente ao seu povo, sem interferências externas.