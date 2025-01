Recuperado da conjuntivite, Villasanti é integrado aos treinos do Grêmio

Volante realizará exames de rotina na próxima segunda-feira. Lucas Uebel / Gremio

A pré-temporada do Grêmio ganhou um novo componente na manhã desta sexta-feira (10). Curado do quadro de conjuntivite que o afastou da apresentação do elenco, o volante Villasanti foi integrado aos trabalhos no CT Luiz Carvalho.

Apesar de ter perdido os dois primeiros dias de atividade, o paraguaio participou normalmente do treinamento com bola no gramado, junto do restante do elenco, sob o comando do técnico Gustavo Quinteros. Assim, os exames clínicos de rotina serão realizados somente na próxima segunda (13).

A ausência do atleta na cerimônia de abertura da pré-temporada alimentou a especulação de um possível interesse do Palmeiras. O jogador é apontado como um possível "Plano B" da equipe paulista para a negociação com Andreas Pereira, do Fulham, da Inglaterra. Porém, a diretoria gremista assegura que não houve sequer uma consulta e que conta com o titular para abrir o Gauchão.

Com a reintegração de Villasanti, são 27 jogadores participando da pré-temporada gremista. O próximo que deve se somar aos trabalhos é o jovem lateral-esquerdo Pedro Gabriel, que estava disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas foi chamado para compor treinamentos em Porto Alegre.