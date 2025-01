A contratação de peso que o Grêmio está prestes a finalizar

Colombiano chegaria para atender a uma demanda do técnico Gustavo Quinteros. Al Shabab / Divulgação

O Grêmio trata a contratação de Gustavo Cuellar como aquela de padrão diferenciado, do jogador que desembarcará em Porto Alegre para elevar a régua do time. Haverá um esforço para absorver os custos de salário e luvas do colombiano, que não são baixos. Porém, é consenso na Arena que esse nome tem o tamanho suficiente para merecer essa atenção.

As demais contratações seguirão o perfil de garimpo definido pelo clube. Caso do sueco-brasileiro Niklas Eliasson.

Cuellar chegaria para atender a uma demanda do técnico Gustavo Quinteros: contar com um volante capaz de assumir a frente da área e conduzir o time à frente. Em seu time, a figura do camisa 5 é fundamental, e esse jogador precisa ter a capacidade técnica de iniciar as jogadas com qualidade.

Além disso, Quinteros enxerga em Villasanti o homem ideal para ser o companheiro desse volante, pela dinâmica que oferece ao time e pela facilidade de chegar à frente. Além de um camisa 5, o Grêmio ainda busca dois zagueiros, um lateral esquerdo e um extrema para este primeiro momento da temporada.