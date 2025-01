A projeção de público do Inter para o jogo contra o México

Nesta partida, clube operará sozinho o estádio, sem o auxílio da Brio. Omar Freitas / Agencia RBS

O Inter estima público acima de 35 mil pessoas no jogo contra o México, na quinta-feira (16). O clube trata esse duelo no Beira-Rio como um evento de abertura do ano.

— É como se fosse um show de abertura da temporada — revelou uma fonte ouvida pela coluna.

Porém, a cobrança de entrada causou estranhamento nos associados isentos de ingressos, já que a modalidade de check-in não está disponível. Segundo o clube, decidiu-se por valores mais baixos do que aqueles cobrados normalmente para que a bilheteria subsidiasse os custos da operação necessária na reabertura do Beira-Rio.

Nesta partida, o Inter operará sozinho o estádio. Pelo contrato com a Brio, o clube conta com datas disponíveis para eventos e usará uma delas na noite do dia 16, ocupando os espaços de arquibancadas e cadeiras.

Até esta quinta-feira (9), restando uma semana para o jogo, mais de 15 mil ingressos já foram vendidos.