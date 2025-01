Renê se despede do Inter: "Momentos que ficarão guardados para sempre na minha memória"

Lateral chegou a ser capitão em algumas partidas. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Lateral-esquerdo Inter nas últimas temporadas, Renê se despediu do Colorado nesta quinta-feira (9) com uma publicação nas suas redes sociais. Desde 2022 no clube gaúcho, o jogador teve seu vínculo encerrado no dia 31 de dezembro e não renovou para a temporada de 2025. Seu destino será o Fluminense, que o anunciou com contrato até o fim de 2026.

"Deixando aqui registrado o meu agradecimento ao Inter e a toda sua torcida, jogadores, comissão técnica, dirigentes e funcionários. Tive a honra de vestir essa camisa por mais de cem vezes e colecionar momentos que ficarão guardados para sempre na minha memória e no meu coração. Respeito e gratidão, sempre! Obrigado por tudo, @scinternacional", escreveu Renê.

O lateral fez 123 jogos com a camisa do Inter, com dois gols e sete assistências. Ele chegou a ser o capitão da equipe em algumas oportunidades.

Embora tenha sido titular em boa parte do tempo em que esteve com a camisa vermelha, o lateral enfrentou críticas da torcida ao longo de sua passagem e perdeu espaço em 2024 após a chegada e Roger Machado e com a ótima fase de Bernabei, eleito o melhor lateral-esquerdo da Série A.

Renê deve ser anunciado pelo Fluminense nos próximos dias, conforme informações do ge.globo. O lateral recebeu propostas de outros clubes do Brasileirão, mas a oferta do clube carioca foi mais vantajosa tanto financeiramente quanto esportivamente, especialmente pelo projeto do clube, que inclui a disputa do Super Mundial de Clubes, em 2025.