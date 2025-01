Quem é o lateral Ramon, que interessa ao Inter

Ramon foi pouco aproveitado no clube grego. Divulgação / Olympiacos

Subidas para o ataque e cruzamentos de primeira são características sempre muito bem-vindas em qualquer clube quando falamos de um lateral. Jogando nesta posição pelo lado esquerdo, Ramon, que interessa ao Inter, tem estes atributos.

Aos 23 anos, o jogador do Olympiacos, da Grécia, pode chegar ao Beira-Rio como substituto de Renê — sendo uma alternativa a Bernabei, que deve ser adquirido pelo clube.

Revelado pelo Flamengo em 2020, Ramon chegou a ser emprestado para o Bragantino antes de se transferir em definitivo para o futebol grego.

Chegando em 2023, o jogador fez somente 11 partidas pela equipe grega. Depois, foi emprestado para o Espanyol, da Espanha — clube no qual jogou junto com o atacante gremista Martin Braithwaite —, e Cuiabá, onde retomou o seu ritmo de jogo. Pelo time brasileiro foram 46 jogos, com dois gols e quatro assistências.

O Inter negocia um empréstimo de um ano junto ao Olympiacos, com opção de compra.

Craque na Copa São Paulo

Ramon foi o destaque do Flamengo no título da Copa São Paulo 2018, sendo lançado no mesmo ano no time principal pelo técnico Paulo César Carpegiani.

Quem é?

Nome: Ramon Ramos Lima

Ramon Ramos Lima Data de Nascimento: 13/03/2001 (23 anos)

13/03/2001 (23 anos) Posição: lateral-esquerdo

lateral-esquerdo Pé Preferencial : esquerdo

: esquerdo Clubes em que passou: Flamengo, Bragantino, Olympiacos, Espanyol e Cuiabá.

*Produção: Nikolas Mondadori

