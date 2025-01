Para o lugar de Renê, Inter abre conversas com lateral do Olympiakos

Ramon, 23 anos, está na mira do Inter para a lateral esquerda. Divulgação / Olympiacos

O Inter busca na Grécia o substituto de Renê. A direção colorada abriu conversas com o Olympiacos para contratar o lateral-esquerdo Ramon, 23 anos, que atuou no último Brasileirão emprestado ao Cuiabá. As tratativas estão em andamento e, nos bastidores, há otimismo em relação a um acordo.

O atleta tem contrato com os gregos até junho de 2027, e o Colorado negocia um empréstimo de um ano com opção de compra. A informação foi divulgada pela Rádio Bandeirantes e confirmada por Zero Hora. A ideia é que o defensor seja o reserva imediato de Alexander Bernabei.

Natural de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Ramon foi destaque da base do Flamengo no título da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018, sendo lançado no mesmo ano no time principal pelo técnico Paulo César Carpegiani. Em 2022, o jogador foi emprestado ao Bragantino, antes de ser negociado no ano seguinte com o Olympiacos por 1,5 milhão de euros.

Pouco aproveitado no clube grego, Ramon foi emprestado no segundo semestre de 2024 ao Cuiabá, onde foi titular absoluto dos técnicos Petit e Bernardo Franco. De perfil ofensivo, o atleta destaca-se mais pelo apoio e pelos cruzamentos do que pelos atributos defensivos.

Conforme apurado por Zero Hora, as conversas com Ramon estão em andamento. Contudo, como o atleta não está nos planos do Olympiacos, as perspectivas são boas de um acerto com os colorados.

