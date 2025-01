Inter exige pagamento do Santos para liberar Thiago Maia

A transferência do colorado Thiago Maia para o Santos está encaminhada, mas ainda não sacramentada. O acordo costurado diretamente entre os presidentes Alessandro Barcellos e Marcelo Teixeira nos últimos dias prevê o pagamento da quantia praticamente à vista. O volante já é aguardado no litoral paulista, mas a liberação depende da transferência dos valores.

A Inter pede 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 15,75 milhões na conversão atual, para permitir a saída do camisa 29. O acordo prevê a mudança dos direitos federativos, além da viagem do atleta para São Paulo para se apresentar ao Peixe.

Inicialmente Barcellos, mandatário gaúcho, pediu o pagamento na totalidade. Entretanto, o dirigente paulista conseguiu selar uma condição “mais leve”: pagar 2 milhões de euros à vista e o restante dentro de um mês. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada por Zero Hora.

O Flamengo, que reclamou publicamente do atraso no pagamento de parcelas pelo Inter, também acompanha a movimentação. Os cariocas querem a segurança de que o Santos honrará os pagamentos.

Assim, Thiago Maia deve ser liberado nos próximos dias para viajar ao CT Rei Pelé para realizar exames médicos e assinar contrato com os paulistas. Antes disto, deve estar presente na apresentação oficial do elenco do Inter na tarde desta terça-feira (7).