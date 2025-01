Com orçamento curto, Inter recorre à base e aposta em reforços pouco badalados

Direção destacou o alto número de jovens da base na reapresentação do grupo para a temporada 2025. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O orçamento curto no futebol, que afeta política de contratações do Inter, foi a tônica das manifestações na apresentação do elenco colorado para 2025. Diante da situação, o departamento de futebol prioriza reforços baratos e pouco badalados, com Bernabei sendo uma exceção. É um sinal do remédio amargo citado pelo presidente Alessandro Barcellos após a votação que não aprovou os projetos das debêntures.

Além disso, a ideia é dar mais espaço à base, que pode ajudar a aliviar as finanças no futuro. Inclusive, boa parte dos R$ 100 milhões vindos da venda de Gabriel Carvalho, cria do Celeiro de Ases, será utilizado para a quitação de débitos.

Na cerimônia oficial de reapresentação do elenco, na tarde desta terça-feira (7), os dirigentes falaram sobre os desafios financeiros e destacaram a manutenção da maior parte do grupo do ano passado, admitindo que não haverá um número alto de contratações.

— Fizemos um esforço enorme para a continuidade do elenco. Isso é extremamente importante. Grupos vencedores se forjam na continuidade e, por mais que o clube tenha enfrentado desafios do ponto de vista financeiro, temos esse planejamento. Faremos situações pontuais e não promoveremos um desmanche — disse o vice de futebol José Olavo Bisol.

Em relação a reforços, o nome mais próximo é o do atacante Vitinho, 25 anos, que inclusive já está em Porto Alegre e será anunciado após a aprovação nos exames médicos. Vinculado ao Dinamo de Kiev-UCR, o atleta está emprestado ao Bragantino até junho, mas irá rescindir com o clube paulista, sendo posteriormente repassado aos colorados por empréstimo até dezembro.

Hoje temos quase um terço do grupo formado por jogadores da base ANDRÉS D'ALESSANDRO Diretor esportivo do Inter

Já o volante Ronaldo, 28 anos, está livre no mercado após o término do contrato com o Juventude, onde atuou no último Brasileirão, e tem um acerto encaminhado com o Inter. O lateral Ramon, 23 anos, por sua vez, está vinculado ao Olympiakos-GRE, e o Colorado tenta um empréstimo de um ano.

Além disso, a ideia do clube é dar mais espaço aos garotos oriundos da base, como os zagueiros Pedro Kauan e Victor Gabriel, o lateral-esquerdo Pablo, os volantes Luis Otávio, Bernardo Jacob e Gustavo Santos, o meia Yago Noal e o atacante Marlon

— Muitas vezes se falou que o Inter não trabalhava a base. Hoje, temos quase um terço do grupo formado por jogadores da base. Eles estão se adaptando bem ao grupo, o que nos deixa felizes, pois vamos precisar deles — afirmou o diretor esportivo Andrés D'Alessandro.

A direção ainda busca no mercado um zagueiro.

