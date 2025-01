Inter pode lucrar com ex-volante que está na mira do Liverpool

Johnny é importante no esquema do Betis de Manuel Pellegrini.

O atual líder da Premier League deve fazer movimentações na janela de transferências de meio de temporada, e isso pode beneficiar o Inter . O Liverpool está observando de perto o volante Johnny , 23 anos, que pertence ao Betis, da Espanha. O Colorado ainda tem 20% dos direitos do jogador em uma futura venda .

A informação de que os Reds estão interessados no atleta que defende a seleção dos Estados Unidos foi do portal Anfield Watch. Johnny foi contratado pelo Betis por 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões, na cotação da época) . Ele assinou contrato até 2029 e tem cláusula de rescisão de 80 milhões de euros (R$ 508 milhões).

Ou seja, caso os Reds ou qualquer outro clube decida investir essa quantia no volante, o Inter receberia 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões) na negociação.

Apesar de ser um bom negócio para o Colorado, o Betis não deve facilitar a saída de Johnny, que é considerado importante no esquema do técnico chileno Manuel Pellegrini. O volante disputou 20 partidas na temporada, com um gol e uma assistência.