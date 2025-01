Novo ano Notícia

Inter destaca continuidade do elenco em apresentação oficial: "Não promoveremos desmanche"

No evento que marcou a retomada do Colorado para a temporada, vice José Olavo Bisol salientou a manutenção do grupo de jogadores para o início de 2025

07/01/2025 - 14h53min Atualizada em 07/01/2025 - 15h18min Compartilhar Compartilhar