Empresa encerrou, nesta semana, o fim do programa de verificação de fatos. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

A empresa Meta, dona do Facebook e Instagram, foi notificada, nesta quarta-feira (8), pelo Ministério Público Federal (MPF) a respeito das mudanças nas diretrizes de moderação de conteúdo das plataformas. As informações são do g1.

O MPF busca entender como, eventualmente, os brasileiros serão afetados com as alterações anunciadas pela empresa na terça-feira (7) — o prazo de resposta é de 30 dias. Inicialmente, a mudança será aplicada apenas nos Estados Unidos.

A empresa anunciou na terça-feira (7) o encerramento do programa de verificação de fatos. Em contrapartida, seriam adotadas as "notas de comunidade" (ou de contexto) — semelhantes às do X (antigo Twitter). Nessa modalidade, os próprios usuários fazem as correções de informações.

Na avaliação dos procuradores, algumas mudanças divulgadas prejudicam a proposta da Meta de enfrentar a “desinformação organizada socialmente danosa e violência no mundo digital”.

A determinação que cobra explicações da empresa é um desdobramento de um inquérito civil da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão — que investiga a conduta das plataformas digitais no enfrentamento à desinformação e à violência digital no Brasil.

Segundo o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, os verificadores são "muito tendenciosos politicamente e destruíram mais confiança do que criaram". As agências de checagem negam.

Quais são as mudanças anunciadas pela Meta