Dois clubes estão interessados na contração de Gabriel, volante do Inter

Meio-campista tem contrato com o clube até dezembro. Ricardo Duarte / Divulgação

O volante Gabriel, 32 anos, tem mais uma temporada de contrato com o Inter. O jogador, que estava emprestado ao Athletico-PR, não será aproveitado pelo técnico Roger Machado no Colorado. Os representantes do atleta tratam da saída do jogador e têm duas possibilidades: futebol italiano e também um clube de Série A do Brasil.

Há conversas para o meio-campista atuar pela primeira vez na Europa. O Torino, da Itália, demonstrou interesse no atleta. Seria um empréstimo com cláusula de compra caso consiga atuar em um número determinado de partidas.

Gabriel tem cidadania italiana e não ocuparia vaga de estrangeiro na equipe de Turim. Atualmente, o Torino ocupa a 11ª posição no Italiano. De acordo com a imprensa local, há tratativas para contratar um volante para os últimos meses da temporada.

No Brasil, o meio-campista, que chegou a cair nas graças dos torcedores do Inter, foi especulado em dois times: no Vitória e no Sport. Os baianos descartam a investida após uma recusa na temporada passada. Já os pernambucanos confirmam o interesse pelo atleta. O alto valor salarial pesa neste momento.