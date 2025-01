Saiba quem são os professores selecionados para as oficinas do 11º Gramado in Concert

Foram divulgados os professores selecionados para o 11º Gramado in Concert, festival internacional de música que ocorre entre os dias 1º e 8 de fevereiro. O evento contará com oficinas e práticas de orquestra para alunos e programação artística de acesso gratuito ao público.

As atividades do evento ocorrem na Expogramado e na Rua Coberta. O Gramado in Concert combina apresentações de grandes artistas e atividades formativas.

Os professores anunciados são de diferentes estados brasileiros, como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Rio Grande do Sul. Confira:

Paulo Bosisio (professor de violino);

Elisa Fukuda (professora de violino);

Peter Pas (professor de viola);

Heloisa Meirelles (professora de violoncelo);

Alexandre Ritter (professor de contrabaixo);

Israel Muniz (professor de sopros/madeiras);

Darcio Gianelli (professor de sopros/metais);

Márcia Fernandes (professora de percussão);

Márcio Buzatto (professor de regência coral e Maestro do Coral do Festival).

O festival também contará com a presença do pianista Eduardo Knob, dos maestros Cláudio Cruz (Maestro da Orquestra Sinfônica A do Festival) e Leandro L. Serafim (Maestro da Orquestra Sinfônica B do Festival e um dos diretores artísticos do festival).

As oficinas ministradas pelos professores e seus respectivos horários podem ser conferidas no site oficial do festival.