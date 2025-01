Afeto e resistência: Rafael Dambros inaugura exposição "Carne, Tinta e Agulha" nesta quarta-feira, em Caxias

Vinte e cinco anos se passaram desde que o caxiense Rafael Dambros inaugurou sua primeira exposição, aos 16 anos, no Sesc Caxias do Sul. Para comemorar um quarto de século dedicado a produzir arte, a contestar o conservadorismo e dar voz à causa LGBT+, Dambros inaugura nesta quarta-feira, no Ponto Coletivo, a mostra "Carne, Tinta e Agulha". Será às 19h.