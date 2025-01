Veja quem irá passar pelo palco do Polenta Comedy Club, em Caxias do Sul, em janeiro

Conhecido por participar do programa A Praça é Nossa, paranaense Alorino Jr retorna a Caxias no dia 27 de janeiro, fechando a agenda do mês no Polenta Polenta Comedy Club / Divulgação

Primeira casa de comédia de Caxias do Sul, o Polenta Comedy Club (Rua Marechal Floriano, 1083, São Pelegrino), inicia as atividades do ano no próximo dia 17, prometendo mais uma temporada de boas gargalhadas após ter recebido mais de 120 atrações no ano passado.

Santiago Mello, Vini Santos e Alorino Jr. são três comediantes que retornam ao palco do Polenta em janeiro, enquanto para o restante do ano já há shows confirmados de Hélio de La Peña, Victor Ahmar e Bruna Feitoria.

A atração principal do mês será o paranaense Alorino Jr, com o seu solo "Simplesmente um Show de Humor", marcado para o dia 27 (segunda). Conhecido por seu personagem Carmo no programa “A Praça é Nossa”, o humorista reúne as suas melhores piadas e personagens hilários.

Outro destaque é o gaúcho Thainan Andrades, que vem direto de Tramandaí para estrear no palco do Polenta, no dia 24 (sexta). Thainan é conhecido por produzir conteúdos de entretenimento para os torcedores gremistas e de deboche para os rivais do time de futebol.

A agenda completa pode ser conferida no Instagram, nos perfis @polentacomedy e @1quarto. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

PROGRAMAÇÃO