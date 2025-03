Exposição em Caxias do Sul celebra obra e legado do poeta curitibano Paulo Leminski

16 ilustrações inéditas do artista plástico Fabio Dudas integram a exposição. Fabio Dudas / Reprodução

Até o dia 15 de abril, a comunidade de Caxias do Sul poderá conferir as 16 ilustrações inéditas do artista plástico Fabio Dudas, que celebram e homenageiam a vida e obra do poeta curitibano Paulo Leminski. A visitação é gratuita e está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

A Mostra Literária Paulo Leminski está em cartaz no Jardim de Inverno do Sesc Caxias do Sul. Nela, Dudas busca apresentar uma nova perspectiva sobre a obra do escritor, interpretando seus poemas com a sensibilidade em formato de ilustrações. Cada uma delas ressalta as influências e a força da poesia de Leminski.

— Essa é uma oportunidade única para se conectar com a poesia e a arte de um dos maiores escritores brasileiros do século 20 em um ambiente inspirador — antecipa a analista de Cultura do Sesc Caxias do Sul, Carina Monteiro.

Paulo Leminski é um dos mais célebres poetas da contemporaneidade brasileira. Nesta semana, a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) divulgou que ele será homenageado na edição deste ano.

Com estilo poético próprio, em 2013, mais de 20 anos depois de sua morte, sua antologia poética Toda Poesia, figurou nas listas de livros mais vendidos do país com cerca de 170 mil exemplares.