Mais do que falar de amor, é preciso vivê-lo

Há quem passe pelos dias com pressa, indiferente aos afetos, priorizando conquistas frias e esquecendo que, ao fim, é o amor que dá sentido à jornada. O tempo pode passar cheio de atividades, realizações e metas cumpridas, mas se não houver amor no que se faz, no que se diz e no que se deixa, o tempo se esvazia. Negar amor é uma forma silenciosa de violência. Não grita, mas cala. Não bate, mas pesa.