Festival em Canela celebra histórias negras e indígenas neste final de semana

Coral Guarani se apresenta no domingo (30), durante as atividades. Coral Guarani / Divulgação

Começa nesta sexta-feira (28) o Festival Saíra Encantada de Cultura e Diversidade – Valorização das culturas negro-brasileiras e indígenas na Serra Gaúcha, em Canela. Até domingo (30), com programação musical, artística e cultural, o projeto dará espaço para encontros e celebrações de histórias negras e indígenas.

Artistas como Richard Serraria, Adilson Fontoura, Grupo de Capoeira Liberdade, Bernardo JR, Land, Lady Black, Fernando Xokleng, Marlon Brando farão shows gratuitos e abertos ao público.

A programação também contempla contação de histórias em escolas do município, que receberão material educativo para auxiliar as professoras no cumprimento da lei federal que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar do Brasil.

Confira a programação

Na sexta-feira, a programação começa às 17h30min com a exposição de fotos Olhar de Fuá, da fotógrafa indígena de 13 anos Fuá, no espaço Nydia Guimarães.

Mais tarde, às 18h30min, no mesmo local, ocorre a mostra de curtas-metragens sobre a cultura afro-brasileira e indígena.

No sábado (29), as atividades se iniciam às 9h, na Feirinha de Canela, com oficina de toques de tambor, com Adilson Fontoura.

Às 13h30min, na praça João Corrêa, o Festival Saíra Encantada segue com contação de histórias com Cacique Maurício e Richard Serraria e roda de capoeira com o Grupo de Capoeira Liberdade.

Às 16h30min, o Slam tomará conta da praça central com a Mostra A Rua é Nóis, com participação dos rappers Bernardo Jr., Land e Lady Black, além do breakdance de Marlon Brando e grafite ao vivo.

No domingo, a partir das 14h, o ponto de encontro é a Aldeia Indígena Tekoa Kurity, onde será realizada uma trilha cultural e a apresentação do Coral Kurity Mboraí Mbaraete.