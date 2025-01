Fazer o bem é um gesto que multiplica o amor

Bom Dia! Entre um pensamento e outro, a hora de levantar se apresenta. A cada novo dia, nossa gratidão se transforma numa bela prece. Sintamos a vida com todo seu dinamismo e com as infinitas possibilidades. Feliz dia!

“Não é possível ajudar alguém e não se beneficiar com isso, tampouco é possível prejudicar alguém sem causar dano a si mesmo.” (Amma)

A vida precisa ser pensada e, continuamente, avaliada. Estamos de passagem por este mundo. Nosso desejo é viver intensamente e conviver alegremente. O movimento nos dinamiza. Trocamos ideias, palavras, gestos e realizações. Tudo parece ter um sentido duplo: sai de nós para ir ao encontro do outro e, de algum jeito, algo volta para nós. Nossas ações não se limitam ao impacto que causam no outro; elas carregam o poder de transformar quem somos.

Quando estendemos a mão para ajudar alguém, somos envolvidos por uma energia que fortalece nossa humanidade. Fazer o bem é como acender uma luz que ilumina não apenas quem a recebe, mas também quem a oferece. É um gesto que multiplica o amor, a bondade e a esperança, criando um ciclo positivo que reverbera muito além do momento presente.

Por outro lado, prejudicar alguém é como lançar uma pedra em um lago: as ondas que se formam acabam alcançando quem as lançou. Toda ação negativa que praticamos volta para nós, de uma forma ou de outra, deixando marcas que não podemos ignorar. O mal que causamos ao outro envenena nosso coração, distorce nossa visão do mundo e nos afasta da paz interior.

Não há como escapar das consequências de nossas escolhas. A vida nos ensina, dia após dia, que somos responsáveis pelo que plantamos. Ajudar é um ato de amor que transforma não apenas o outro, mas também quem o pratica. E, da mesma forma, prejudicar é uma ação que inevitavelmente traz sofrimento a quem a comete.