Quem são as vítimas do acidente com ônibus que levava estudantes da UFSM a Imigrante

Acidente ocorreu na manhã de sexta-feira. Brigada Militar / Divulgação

Foram confirmados os nomes das sete pessoas que morreram no acidente com um ônibus que levava estudantes do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) ocorrido na manhã de sexta-feira (4) em Imigrante, no Vale do Taquari.

Quem são as vítimas

Dilvani Hoch, 55 anos

Elizeth Fauth Vargas, 71 anos

Fátima E. R. Copatti, 69 anos

Flavia Marcuzzo Dotto, 44 anos

Janaina Finkler, 21 anos

Marisete Maurer, 54 anos

Paulo Victor Estefanói Antunes, 27 anos

Os nomes foram confirmados no começo da manhã deste sábado (5) por meio de nota divulgada pela UFSM. No texto, a instituição afirma que "se solidariza com familiares e amigos" das vítimas e que uma força-tarefa "permanece em contato com as famílias para auxiliá-los com encaminhamento dos trâmites legais e apoio psicológico" (leia abaixo).

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 11h15min da sexta-feira, na Estrada Acesso Rota do Sol. Segundo informações preliminares da Brigada Militar, o ônibus ficou sem freio e caiu em um declive.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o coronel Samaroni Zappe afirmou que, após sair da rodovia, o veículo percorreu um longo trajeto antes de parar. O coletivo teria tombado mais de uma vez.

A UFSM informou a presença de 33 pessoas na excursão. Entre os ocupantes do veículo estavam o motorista do ônibus, dois professores e estudantes do curso de Paisagismo.

A universidade decretou luto oficial de três dias e suspendeu as atividades na sexta-feira e neste sábado.

Feridos no acidente

O acidente deixou ao menos 26 feridos, que foram encaminhados a diferentes hospitais da região.

Até o começo da tarde deste sábado, seis deles seguiam hospitalizados.

Prefeitura e governo lamentam

O governador Eduardo Leite lamentou o acidente por meio de uma publicação nas redes sociais.

"O Rio Grande do Sul está de luto. Seguiremos acompanhando de perto essa situação tão triste e oferecendo apoio a todos os envolvidos", escreveu.

Em nota, a prefeitura de Santa Maria se solidarizou "com as famílias, os amigos, os colegas e toda a comunidade acadêmica". Segundo o texto, equipes do Executivo municipal estão a caminho do campus para acolher família que estão procurando informações.

Já a prefeitura de Imigrante se manifestou, também por nota, afirmando que "está prestando todo o suporte necessário e reforça o agradecimento às equipes de resgate da região e do estado pela solidariedade e ajuda prestadas". À Rádio Gaúcha, o prefeito Germano Stevens classificou o acidente como "a maior tragédia" da história do município.

O que diz a UFSM

"Nota de pesar sobre vítimas fatais do acidente em Imigrante

Com profundo pesar, a Universidade Federal de Santa Maria recebeu a confirmação do falecimento de sete estudantes do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico no acidente ocorrido na cidade de Imigrante, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (4) durante viagem para uma visita técnica ao cactário Horst, na mesma cidade.

A UFSM se solidariza com familiares e amigos de Dilvani Hoch, Elizeth Fauth Vargas, Fátima E. R. Copatti, Flavia Marcuzzo Dotto, Janaina Finkler, Marisete Maurer, Paulo Victor Estefanói Antunes.

A força tarefa entre Prefeitura Municipal de Santa Maria, Defesa Civil, Brigada Militar, Ministério Público Estadual e UFSM permanece em contato com as famílias para auxiliá-los com encaminhamento dos trâmites legais e apoio psicológico."