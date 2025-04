Bom Dia! Os dias passam... O outono deixa suas marcas... As folhas assumem nova roupagem e aguardam pelo vento que as levem... Logo mais iremos vivenciar a Semana Santa... Como tudo seria diferente se fossemos capazes de santificar nossa própria vida... Feliz dia!

Dentro do espaço conventual encontra-se uma bela horta e um jardim, que nos recorda que a vida é feita também de muitas flores. A conjugação das hortaliças com as flores transborda a harmonia que a natureza pode nos alcançar.

Se os humanos cultivassem mais flores, o mundo poderia ser mais envolvente. Plantar exige coragem, paciência e uma fé silenciosa de que, em algum momento, o fruto virá. É comum que, ao fazermos o bem, esperemos ao menos um gesto de retorno, um sinal de que nossa dedicação foi percebida. Mas a vida, em sua sabedoria, nem sempre oferece o que esperamos no tempo em que desejamos. Ela trabalha em silêncio, cultivando cada semente em um tempo só dela. Por isso, quem planta com o coração precisa aprender a confiar, mesmo sem garantias.

A retribuição pode vir na forma de paz interior, de consciência tranquila, de um sorriso inesperado que nos alcança quando menos imaginamos. E quando o tempo amadurece a colheita, ela chega com generosidade, nos mostrando que nada foi em vão. O que foi feito com amor, um dia floresce.

Cada palavra dita com ternura, cada gesto sincero, cada silêncio respeitoso, tudo tem o seu peso no tecido da vida. Plantar o bem é um ato de esperança, uma forma de confiar que existe sentido mesmo quando os frutos ainda não surgiram. E há uma beleza serena em seguir regando aquilo que acreditamos, mesmo quando a terra parece seca. Porque quem planta com verdade, colhe com alma.