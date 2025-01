Joia do Grêmio está em lista de promessas a serem observadas pelo Barcelona na Copinha

Mec teve menos brilho na segunda partida da Copinha. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

O Barcelona enviou um olheiro para a Copa São Paulo, como costuma fazer todos os anos. Nesta edição de 2025, o olhar dele estará em cinco nomes, e a lista começa com Gabriel Mec, a joia gremista de 16 anos.

Segundo informações da imprensa espanhola, o scout do clube catalão esteve nesta quarta-feira (8) em Guaratinguetá para ver da arquibancada a partida contra o Porto Vitória, do Espírito Santo — em que o Tricolor venceu por 1 a 0. Mec e os outros quatro guris se encaixariam no perfil do Barça, conforme o diário Sport, um dos principais da Catalunha.

O texto aponta a alta capacidade de drible, o fato de Gabriel Mec ser ambidestro e a facilidade de jogar pelos lados. "Vive do drible com sua apuradíssima técnica individual, talvez nunca chegue a ser um Ronaldinho Gaúcho, que também saiu da base tricolor, ou Neymar Jr., porém, resulta que o pai do craque é seu agente", escreveu no texto o repórter Joaquim Piera.

Os outros quatro da lista do scout do Barcelona são o centroavante Luighi, 19 anos, do Palmeiras, o meia Matheus Alves, 19, do São Paulo, o lateral-esquerdo Denner, 16, do Corinthians, e o goleiro do Vasco Phelipe Gabriel, 18, titular da seleção sub-17 no Mundial da Indonésia, em 2024.

Contra o Porto Vitória Mec teve menos brilho do que na partida anterior. É verdade que o Grêmio como um todo teve problemas depois da troca de Alisson Edward pelo centroavante Jardiel, por lesão, no começo do jogo. O técnico Fabiano Daitx fez trocas e mudou as características do time.

Mesmo assim, não será por esta quarta em Guaratinguetá que o Barcelona tirará Mec do seu radar. Até porque o jovem é monitorado pelo time Catalão há, pelo menos, dois ou três anos.