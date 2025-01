Venda de Zé Guilherme é uma perda a ser lamentada pelo Grêmio

Atleta sempre foi cercado de muitas expectativas, havia grande aposta nele como futuro titular do time principal.

O Grêmio vendeu o lateral-esquerdo Zé Guilherme, 19 anos, para o Grupo City. Na verdade, não foi venda, mas a solução possível. O jogador e seu estafe já haviam deixado claro na reta final de 2024 que estavam dispostos a seguir um novo caminho. Agora em janeiro, a seis meses do final do vínculo, já poderia assinar pré-contrato com quem quisesse.