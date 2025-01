Presidente de clube argentino revela proposta do Grêmio por atacante ex-Boca Juniors

Colombiano deixou a Bombonera depois de ter sido condenado a dois anos de prisão por agredir a namorada em 2020. Staff Images / Conmebol/Divulgação

O Grêmio teria feito uma proposta para contratar o atacante Sebastián Villa, ex-Boca Juniors. A informação, divulgada pela imprensa argentina nesta terça-feira (7), foi confirmada à reportagem da Zero Hora por Daniel Vila, presidente do Independiente Rivadavia, clube com quem o colombiano está vinculado desde julho do ano passado.

Apesar de revelar a existência da oferta gremista, o dirigente declarou que ela “não está de acordo com a categoria do jogador”. Conforme setoristas do clube de Mendoza, na Argentina, a quantia seria inferior a 3 milhões de dólares (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual). O atleta de 28 anos teria sido uma indicação do técnico Gustavo Quinteros, contratado para comandar a equipe tricolor nesta temporada.

Natural de Bello, na Colômbia, Villa foi revelado pelo Deportes Tolima e contratado pelo Boca Juniors em 2018. Deixou a Bombonera cinco anos depois, sendo afastado do elenco após ter sido condenado a dois anos e um mês de prisão por agredir a namorada. O episódio teria ocorrido durante a pandemia, em abril de 2020.

Após passagem pelo Beroe Stara, da Bulgária, o atacante voltou à Argentina em 2024 para defender o Independiente Rivadavia, por quem disputou 22 jogos, marcando quatro gols e dando seis assistências.