Grêmio define adversários de jogos-treino antes da estreia no Gauchão

Atletas iniciaram trabalho no CT Luiz Carvalho nesta quinta-feira (9). (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Antes do início do Campeonato Gaúcho, o Grêmio terá, ao menos, dois jogos-treino na próxima semana. A estreia no estadual será no dia 22, diante do Brasil de Pelotas, no Bento Freitas.

O primeiro teste será na segunda-feira (13), contra o São José, no CT Luiz Carvalho. O segundo será contra o Avenida.

Os clubes já estão apalavrados para que a segunda partida seja realizada na próxima sexta-feira (17), também no CT do Tricolor.

Nesta quinta-feira (9), ocorreu a cerimônia oficial de início da temporada 2025. No evento, o grupo de atletas contou com 26 jogadores. As ausências ficaram por conta dos atletas que estão com a Seleção de base, além de Villasanti. O paraguaio se recupera de um quadro de conjuntivite.

As atividades servirão para que o técnico Gustavo Quinteros faça observações antes da estreia no Gauchão. O primeiro jogo será no dia 22, contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas.