Cacá se antecipa e anuncia novo contrato com o Corinthians nas redes sociais

O zagueiro Cacá "furou" o Corinthians e anunciou seu novo contrato antes mesmo da oficialização do clube. O defensor assinou vínculo de quatro anos após atingir as metas estabelecidas em acordo anterior. Cacá estava emprestado pelo Tokushima Vortis, do Japão, mas agora conta com contrato definitivo.

O clube paulista desembolsou US$ 4 milhões, cerca de R$ 24 milhões, por 90% dos direitos econômicos do zagueiro de 25 anos. "Quero agradecer a Deus por me disponibilizar a oportunidade de continuar vestindo essas cores e sentindo essa emoção por mais 4 anos da minha vida. Agradeço ao meus empresários , ao clube Corinthians, a minha família e a torcida e todos que estiveram comigo nesta longa trajetória", disse Cacá.

O jogador desembarcou no clube brasileiro em março do ano passado, com contrato de empréstimo até o fim de 2024. No período, ele disputou 40 partidas, 37 como titular, e marcou seis gols, ficando dentro do Top 5 de artilheiros do time na temporada.

"Aqui, tudo é diferente. Foi a primeira coisa que ouvi quando cheguei ao Corinthians. Não via a hora de entender na prática o que eles estavam falando. Não demorou muito pra eu sentir o maior arrepio que já senti quando entrei num campo de futebol", disse Cacá, em homenagem ao clube.