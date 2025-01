Em meio a conversas com Grêmio, Cuellar é escalado como titular na Arábia Saudita

A sexta-feira (10) era de expectativa para o torcedor gremista, em relação à presença ou ausência de Gustavo Cuellar na equipe do Al-Shabab. A partida contra o Al-Ahli, válida pelo Campeonato Saudita, está marcada para as 14 horas (de Brasília), e o colombiano foi escalado como titular no meio-campo .

Aos 32 anos, o experiente volante está no radar do Grêmio, mas precisa se desvincular do Al-Shabab. O clube possui nove estrangeiros no elenco profissional, um a menos do que limite permitido no país.