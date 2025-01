Quem é Pedro Gabriel, promessa do Grêmio na lateral-esquerda

Pedro Gabriel em ação pelo Grêmio na Copa São Paulo. ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA

O Grêmio tem uma joia na base que deve ganhar as primeiras oportunidades de brilhar no time profissional em 2025. Pedro Gabriel, 17 anos, é um lateral-esquerdo tratado como uma grande promessa do Tricolor e do futebol brasileiro.

A pedido do técnico Gustavo Quinteros, o jovem deixou o grupo gremista que está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior para integrar o elenco profissional na pré-temporada. No momento, Pedro Gabriel é a segunda opção do elenco na posição, atrás apenas de Mayk, enquanto não chega nenhuma contratação.

No entanto, pelo que vem demonstrando nas categorias de base do Grêmio, a jovem promessa não foi chamada apenas para suprir a carência na lateral-esquerda, e pode sim receber as primeiras chances de se firmar entre os profissionais.

— Pedro tem um potencial enorme. Jogador de muita qualidade técnica, tem uma batida na bola diferenciada. Destaque para a capacidade de fundamentos, como cruzamento, habilidade, jogada um contra um — afirmou Fabiano Daitx, técnico do time sub-20 do Grêmio.

Quem é Pedro Gabriel

Nascido em junho de 2007, Pedro Gabriel é natural de Fortaleza, no Ceará. Começou no futsal, o que ajuda a explicar a habilidade que tem com a bola nos pés, principalmente no esquerdo. Aos 11 anos chegou ao Grêmio e foi evoluindo nas categorias de base do clube.

Em julho de 2023, o lateral assinou seu primeiro contrato como profissional, que vai até o final de junho de 2026. Em 2024, Pedro Gabriel foi convocado para a seleção brasileira sub-17 pela primeira vez, para a disputa da Cascais Luso Cup.

O jovem jogador se destaca pela habilidade, velocidade e força, acima da média para sua categoria. Além disso, o lateral se destaca no visual, facilmente identificado pelas tranças no cabelo.