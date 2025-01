Técnico da equipe de Cuellar, alvo do Grêmio, fala em mudanças após derrota

Com o volante em campo, time de Riad saiu perdendo por 2 a 0. Al-Shabab Saudi FC @AlShababSaudiFC / X/Twitter/Reprodução

O volante Cuellar não viveu uma boa sexta-feira (10) na Arábia Saudita. Na derrota de 3 a 2 do Al-Shabab para o Al-Ahli, pelo campeonato nacional, o colombiano foi substituído no intervalo da partida, quando o placar já estava 2 a 0 para a equipe adversária. Foi a primeira atuação do jogador desde que se tornou pública a negociação com o Grêmio.

Nas redes sociais, a torcida do clube de Riad criticou a atuação do atleta. O técnico turco Fatih Terim, sem citar o nome do volante, não escondeu a insatisfação com o próprio time.

— Durante a minha carreira como treinador, tenho muita experiência, mas nunca vi um jogo como este. Nos primeiros 60 minutos é verdade que lutamos no jogo, mas podíamos ter sofrido mais de três gols — analisou o treinador, que realizou somente a segunda partida à frente do clube.

Terim também comentou a possibilidade de realizar mudanças no elenco, já que a janela de transferências permanece aberta até o fim de janeiro. A informação, inclusive, é de que o técnico poderia abrir mão de Cuellar para indicar um outro volante estrangeiro.

Na sexta colocação do campeonato saudita, o Al-Shabab vive a expectativa do confronto com o líder Al-Ittihad, pela semifinal da Copa do Rei da Arábia Saudita. O jogo está agendado para ocorrer no início de abril.

— A ambição da equipe é estar entre as quatro ou cinco primeiras do campeonato. É verdade que precisamos de mais trabalho, mudando a mentalidade e alguns jogadores no inverno (janela de transferências do início do ano), e temos tempo suficiente antes da partida da semifinal — concluiu o treinador.

