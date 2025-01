Especulado no Boca Juniors, Marchesín projeta 2025 pelo Grêmio: "Estamos em dívida com a torcida" 

Argentino tem contrato com o Tricolor até o fim do ano. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Enquanto a imprensa argentina coloca Marchesín na pauta do Boca Juniors, o goleiro demonstra estar com a cabeça voltada para o Grêmio. Em entrevista concedida ao canal oficial do Tricolor na quinta-feira (9), o jogador projetou a temporada de 2025 em Porto Alegre:

— Sabemos o clube que representamos. Como falo sempre, estamos em dívida com a torcida. Então, estamos preparados para fazer uma boa temporada. Vamos começar do zero. Sabemos que a enchente complicou muito o time, mas agora não temos desculpas. É trabalhar, dar o melhor de cada um e preparar bem na pré-temporada para fazer um grande ano.

Ao longo desta semana, o nome do atleta de 36 anos foi apontado como um dos atletas desejados pelo presidente Juan Román Riquelme para substituir o experiente Sergio Romero, que passará por cirurgia no joelho direito.

A diretoria do Grêmio garante que nenhuma proposta formal ou consulta foi realizada. Além disso, com a liberação de Caíque para o Criciúma, não há o interesse em se desfazer do argentino que tem contrato em vigor até o fim do ano.

Atualmente, o técnico Gustavo Quinteros conta com quatro goleiros no elenco profissional: Marchesín, Adriel, Gabriel Grando e Thiago Beltrame.