Grêmio encaminha saída de Caíque para o Criciúma

Jogador perderia espaço após as reintegrações de Adriel e Gabriel Grando. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O goleiro Caíque não deverá estar na apresentação do Grêmio para o início da pré-temporada, programada para ocorrer na tarde desta quarta-feira (8), no CT Luiz Carvalho. O jogador de 27 anos está sendo negociado em definitivo com o Criciúma e não defenderá mais a camisa tricolor.

Detalhes da transferência ainda não foram confirmados, mas o clube catarinense apresentou uma oferta inicial sem valores incluídos, na qual o Grêmio permaneceria com parte dos direitos econômicos prevendo uma venda futura. O contrato do atleta expira em dezembro.

A diretoria gremista entende que o goleiro teria mercado em clubes da primeira divisão nacional e até mesmo no Exterior, mas perderia espaço imediato no elenco. O objetivo da nova comissão técnica é dar oportunidades aos jovens criados nas categorias de base que retornam de empréstimos do Bahia e do Cruzeiro: Adriel e Gabriel Grando, respectivamente.

Caique chegou à Arena em 2023, após se destacar pelo Ypiranga de Erechim na disputa do Gauchão. Ao todo, disputou 20 partidas. No último ano, foi reserva de Marchesín e revezou com Rafael Cabral, já devolvido de empréstimo, como segunda opção.