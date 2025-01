Nicolas Prattes vive Rudá em "Mania de Você". Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta quarta-feira (8). Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Mavi acredita que a chef do restaurante é Viola. Luma e Mavi discutem sobre a possibilidade de Viola estar viva. Volney instala câmeras no escritório da administração. Evelyn faz uma confissão importante a Tomás. Daniel e Michele se sentem cada vez mais atraídos. Rudá é surpreendido com a visita de Viola na prisão.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Clarice tem mais flashes de memória e acaba com uma crise de enxaqueca. Raimundo rasga o passaporte de Lígia, que se revolta contra o ex-marido. Alípio enfrenta os capangas de Basílio. Zélia revela a seu cúmplice misterioso. Nelson é chantageado pelo agiota. Ulisses tem uma ideia para se reaproximar de Ana Maria. Edu e Celeste trocam cartas como Genoca e Olívia. Lígia exige o desquite de Raimundo. Beatriz ouve quando Alípio acusa Basílio de tentar espancá-lo.

Leia Mais Nove séries brasileiras de comédia para assistir no Globoplay

Volta por Cima - RBS TV, 19h40min

Madalena fica intrigada com Cacá. Tati revela para Jão sua desconfiança sobre Nando. Madalena questiona Cacá. Rique sugere que Rosana reate com Edson. Yuki avisa a Belisa que quer fugir de Gerson. Joyce pede dinheiro para Sebastian. Jão consegue o emprego na Viação Estrela. Sebastian entrega para Belisa as páginas que tirou do diário de Mariazinha. Gerson encontra Yuki na casa de Rique. Jão questiona Nando sobre os anabolizantes. Roxelle descobre sobre Cacá.

Força de Mulher - Record, 21h

Bahar se prepara para sair do hospital. Ao se olhar no espelho, ela acredita que sua aparência está muito abatida e pede para Ceyda maquiá-la. Pela manhã, Suat e seus capangas os levam para o hotel onde Sarp está hospedado. Após ser expulsa de casa, Sirin pede abrigo novamente para Suat. Piril fica em pânico ao descobrir que sua residência foi invadida e seus seguranças estão mortos. Yeliz questiona Jale sobre a razão de ela ter se divorciado de Musa, e a médica dá uma resposta ríspida, mas educada.

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min