Segurança energética de baixo carbono: um pilar para o futuro do RS

Por Marcelo Leite, CEO da Sulgás

O ano de 2025 desponta como um marco para o desenvolvimento da infraestrutura energética no RS, especialmente no que tange à expansão do uso do gás natural e do biometano. Após o recorde de investimentos de R$ 100 milhões em 2024 e a conquista histórica de 100 mil clientes, a Sulgás avança com um plano ambicioso para transformar a matriz energética do Estado.

A expansão planejada abrange a distribuição de gás natural desde o Sul até o Norte. Depois da chegada à serra gaúcha, expandiremos de Rio Grande a Passo Fundo, atraindo indústrias e comércios de diferentes setores. Uma transição segura e sustentável.

A pegada de carbono é significativamente menor, o gás natural emite 28% menos CO2 em comparação com o óleo combustível, 24% menos em relação ao óleo diesel e 11% menos em comparação com o GLP. Combinadas ao biometano, as vantagens se ampliam, tornando o gás elemento estratégico para alcançar as metas de descarbonização do Estado.

A importância do gás natural como vetor de segurança energética foi evidenciada durante a maior crise climática da história recente do RS. Quando tempestades impediram o fornecimento de energia elétrica, a Térmica de Canoas, alimentada por gás natural, garantiu energia no momento mais crítico.

Esse contexto impulsionou o Movimento + Gás para o RS, que busca colaborar ativamente com as transportadoras para ampliar a capacidade, atualmente limitada a 2,4 milhões de metros cúbicos/dia.

Até 2030, projetamos investimentos no Estado superiores a R$ 1 bilhão, consolidando a Sulgás como motor do desenvolvimento sustentável.

Para isso, é fundamental que sejam preservadas a segurança jurídica e regulatória, pilares essenciais de qualquer relação de confiança e transparência. O Estado deve se manter vigilante contra intervenções oportunistas que possam comprometer o crescimento econômico.