A importância econômica do turismo para os municípios: uma agenda essencial para prefeitos

No Rio Grande do Sul, o turismo corporativo representa cerca de 70% do setor e proporciona retorno econômico mais rápido e estruturado, podendo ser complementado por eventos e lazer. À medida que o turismo de negócios se expande, surgem também novas formas de turismo, como o de compras e o intercâmbio, que não apenas trazem benefícios econômicos, mas também posicionam o município no cenário regional e nacional.